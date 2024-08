Orsi | Chiesa? Alla Juventus ormai interessa poco! Un rischio

Leggi tutta la notizia su inter-news

(Di lunedì 5 agosto 2024) Sabato sera si è concretizzata la definitiva rottura tra la, con l’attaccante non convocato per l’amichevole col Brest e scaricato da Thiago Motta., su Radio Radio, parla degli sviluppi visto che si è detto a lungo di opzione Inter nel 2025 a parametro zero. LO SVINCOLATO DI LUSSO – Federicoè uno dei giocatori che animerà – per forza di cose – quest’ultimo mese di calciomercato. Lada sabato lo ha ufficialmente messo sul mercato, prima non convocandolo per l’amichevole pareggiata 2-2 col Brest e poi facendo parlare Thiago Motta da Pescara che ha confermato l’esclusione perché non rientra più nei piani. In ottica Inter se n’è parlato per il 2025, in caso di partenza a parametro zero.