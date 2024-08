Nord Corea la parata dell' ultimo sistema missilistico nucleare

Leggi tutta la notizia su liberoquotidiano

(Di lunedì 5 agosto 2024) Ladelha celebrato la consegna di 250 lanciamissili nucleari alle unità militari in prima linea in una cerimonia in cui il leader Kim Jong Un ha chiesto un'espansione incessante del programmadel suo esercito per contrastare le minacce dagli Stati Uniti. Le preoccupazioni sul programmadi Kim sono aumentate poiché il dittatoreno ha dimostrato l'intenzione di schierare armi nucleari sul campo di battaglia lungo il confine trae Sud, autorizzando il suo esercito a rispondere con attacchi nucleari preventivi in caso di minaccia percepita. Kim ha affermato all'evento di domenica 4 agosto a Pyongyang che i nuovi lanciatori avrebbero dato alle sue unità di prima linea una potenza di fuoco "schiacciante" sulladel Sud e reso più pratico ed efficiente il funzionamentoe armi nucleari tattiche.