Mercato tifosi soddisfatti soltanto a metà | Mancano un difensore centrale e il bomber

(Di lunedì 5 agosto 2024) Nell’ambiente aquilotto si respira un clima di soddisfazione aper ilfino ad ora condotto dal club bianco: "Pur nell’austerità, è nato uno Spezia discreto che ci potrà regalare qualche soddisfazione., però, une, probabilmente, un. Fiducia in Di Serio". Speranzoso Paolo Fasano, del gruppo Asc: "Tenendo conto che la priorità era quella di abbassare il monte ingaggi, posso ritenermi soddisfatto deldello Spezia. È stato importante aver confermato mister D’Angelo e riscattato Nagy, che è riuscito a dare equilibrio al centrocampo, favorendo le prestazioni di Salvatore Esposito. Sarr, se tornerà ai livelli pre-infortunio, sarà un ottimo primo portiere e Mascardi merita di essere preso in considerazione come secondo. In difesa buono l’ingresso di Aurelio e giusto aver confermato il trio Hristov-Mateju-Wisniewski.