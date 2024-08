Lombardia la regione-allevamento | almeno tre animali per ciascun abitante Conseguenze? Veleni nelle acque aria irrespirabile e smog | la mappa provincia per provincia

Leggi tutta la notizia su ilfattoquotidiano

(Di lunedì 5 agosto 2024) Per ognuno dei circa dieci milioni di abitanti della, neonati compresi, ci sonotreallevati, che arrivano a 18 nelladi Mantova, a 13 in quella di Cremona e più di 9 in quella di Brescia. Sono più di 31 milioni, infatti, i capi allevati contemporaneamente, solo tra polli, galline ovaiole, tacchini, suini, bovini e bufalini ed escludendo gli allevamenti familiari e quelli meno impattanti. Utilizzando ed elaborando i dati pubblicati sul sito della Banca dati nazionale dell’Anagrafe Zootecnica istituita dal Ministero della Salute, ilfattoquotidiano.it racconta con quanti‘convive’ effettivamente ogni singolo cittadino (spesso senza neppure saperlo). Che effetti hanno questi numeri? Dall’inquinamento delle falde all’alterazione dell’equilibrio dei fiumi, dovuti entrambi ai rilasci di nitrati