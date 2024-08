LIVE Tiro a Segno Olimpiadi Parigi in DIRETTA | Spinella si ferma al sesto posto oro al cinese Li Yuehong

Leggi tutta la notizia su oasport

(Di lunedì 5 agosto 2024) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LAIl programma della finale della pistola automatica 10:05 1 su 5 per Cho, che non poteva più recuperare sul. Argento dunque al sudcoreano. 10:04 Esagerato Li. Bastava un 3 su 5 per aggiudicasti matematicamente l’oro, ma lui decide di siglare uno spettacolare 5 su 5. 10:02 Vola Li, che sigla un gran 4 su 5 balzando a 27/35. 3 su 5 per il sudcoreano Cho, e dunque bronzo alWang Xinje. 10:01 3 su 5 per Wang, che molto probabilmente sarà medaglia di bronzo. 09:59 3 errori per Peter, che sarà medaglia di legno. Resta in gara Wang Xinje. 09:58 La pressione rifila unmancino al sudcoreano Cho. 2 su 5 per lui, che si mette comunque al collo una medaglia. Ora lo shoot-off per il quarto. 09:58 5 su 5 fenomenale di Li, che balza a 23/30 lanciando l’assalto alla medaglia d’oro. 09:56 3 su 5 per Wang.