Fugge in auto all’alt dei carabinieri causando il panico per le vie di Gaeta | 23enne in manette

(Di lunedì 5 agosto 2024) Il 1° agosto 2024 a(LT), idella Tenenza dihanno arrestato un giovane di 23 anni, residente a Itri, già noto alle forze dell’ordine per reati legati agli stupefacenti. Fuga Rocambolesca Nel pomeriggio, il giovane non si è fermatoimpostogli dai militari e ha tentato una fuga spericolata nel centro di, estendendosi per circa 2 km. Dopo aver abbandonato il veicolo, ha cercato di fuggire a piedi, ma è stato nuovamente raggiunto e ha opposto resistenza,lievi lesioni a uno dei. Misura Cautelare A causa delle sue azioni pericolose per la sicurezza pubblica, è stato arrestato per resistenza e violenza a pubblico ufficiale. In attesa del giudizio, è stato posto agli arresti domiciliari.