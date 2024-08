Due amiche trovate in fin di vita per strada a Pavia | una muore a 17 anni l’altra è gravissima L’ipotesi sostanza letale

Leggi tutta la notizia su ilgiorno

(Di lunedì 5 agosto 2024) Due ragazzein arresto cardiaco, in, in piena notte. Una, di 17, è morta in ospedale. L’amica, diciottenne, è ancora in gravi condizioni in Rianimazione. Cosa sia successo è ancora al vaglio della polizia. I soccorsi sanitari di Areu sono intervenuti poco prima delle 2 di oggi in via Ottavio Bonomi, aOvest, zona residenziale di villette e palazzine. Le due giovanierano già prive di sensi e sono state rianimate sul posto, trasportate entrambe con le ambulanze in codice rosso verso il vicino pronto soccorso del Policlinico San Matteo. Gli esami tossicologici potranno forse chiarire le cause di un duplice e contemporaneo malore che avrebbe colpito le due ragazze, in modo comunque gravissimo. Per la più giovane non c'è stato nulla da fare e poco dopo l’arrivo in ospedale è stato constatato il decesso.