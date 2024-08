Dl Infrastrutture | ok a fiducia è legge

Leggi tutta la notizia su servizitelevideo.rai

(Di lunedì 5 agosto 2024) 20.10 Il Senato ha approvato in via definitiva la conversione indel decretoconfermando laal governo con 98 voti favorevoli e 58 contrari. Il provvedimento introduce misure sulle concessioni autostradali e anche sul Ponte sullo Stretto di Messina con la possibilità di approvare il progetto esecutivo non nella sua interezza ma per "fasi costruttive". Previste misure per promuovere investimenti strategici. Nuove norme anche sul processo penale e in materia di sport.