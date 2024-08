Disastro Atalanta Scamacca fuori per almeno 6 mesi | ginocchio a pezzi

Leggi tutta la notizia su bergamonews

(Di lunedì 5 agosto 2024) Bergamo. L’perde Gianlucapersei. La diagnosi dell’infortunio alsinistro accusata in amichevole domenica (4 agosto) contro il Parma allo stadio Tardini è la peggiore possibile: rottura del menisco e lesioni sia al legamento crociato anteriore che al collaterale. Già da subito l’infortunio era parso molto grave, vista la sua reazione e quella dei compagni: il numero nove nero azzurro si era procurato una fortissima distorsione alsinistro nel tentativo di agganciare un pallone dentro l’area avversaria. Ha lasciato lo stadio in stampelle sì già questa mattina verrà sottoposto a operazione chirurgica a Roma. Non tornerà prima del 2025, è atteso daseidi stop.