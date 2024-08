Cygni all guns blazing recensione | a fucili Spianati

Leggi tutta la notizia su metropolitanmagazine

(Di lunedì 5 agosto 2024) Dopo aver provato per voi: All, la nuova creatura di casa KeelWorks pubblicato da Konami, adesso possiamo dirvi tutto con lacompleta su un titolo che promette di ridefinire il genere degli Shoot’em up a scorrimento. Questo titolo, accolto con entusiasmo sia dai fan degli shmup (shoot ‘em up) sia dai giocatori casual attratti dalla sua grafica mozzafiato e dal gameplay frenetico, promette un’esperienza frenetica e mai un momento di respiro con i suoi variopinti nemici.all, laDalla mente di Meher e Nareg Kalenderian, due fratelli che insieme allo zio Vatche (che si è occupato interamente della colonna sonora), possiamo ammirare questo titolo che mostra tutte le doti di sviluppo dei fratelli Kalendarian, già esperienti in campo di animazione e cinematografia.