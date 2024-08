Chiesa-Frattesi le cifre di un ipotetico scambio folle tra Inter e Juventus

Leggi tutta la notizia su inter-news

(Di lunedì 5 agosto 2024) Federicopiace molto all’e a Simone Inzaghi. Mentre la nuovadi Thiago Motta gradisce Davide. Ecco perché da Torino prende quota l’ipotesi di unosull’asse Milano-Torino che avrebbe del clamoroso. Anche a causa delleche caratterizzano i due calciatori. SUGGESTIONE PRE-FERIE – La Serie A 2024/25 è sempre più vicina, con l’che inaugurerà la nuova stagione sabato 17 agosto, in casa del Genoa. Ma tutto ciò non ferma le rotative del calciomercato. Che in questo lunedì pre-ferie per molti italiani vede proprio i nerazzurri al centro di una clamorosa ipotesi di mercato assieme alla: Unotra Federicoe Davide! Nulla di concreto al momento, a malapena una suggestione nata forse fuori dalle sedi delle due società. Che tuttavia trova un riscontro razionale dal punto di vista tattico (più per i bianconeri).