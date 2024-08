Borean Generali l' impresa si avvicini alla ricerca

Leggi tutta la notizia su quotidiano

(Di lunedì 5 agosto 2024) "L'incontro tragenera il futuro. Provenendo dal mondo dellae lavorando da più di vent'anni nell', ritengo che la seconda debba avvicinarsinel medio lungo periodo per creare la crescita e l'innovazione necessarie ad entrambe; la scienza, per parte sua, può guardare al breve medio periodo per creare opportunità rapidamente fruibili per le imprese. Dobbiamo invertire il paradigma". Lo ha detto all'ANSA l'ex fisico, oggi direttore finanziario (Gcfo) di, Cristiano, presidente di Mib Trieste School of Management, in un'intervista in occasione dei 60 anni dell' Ictp, l'Istituto di fisica teorica Abdus Salam, di Trieste, che fa capo all'Onu. "Noi, in, siamo impegnati su questo: è il nostro Dna, è la nostra storia, e vogliamo che sia anche il nostro futuro", ha spiegato