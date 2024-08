Battocletti bronzo ‘sub iudice’ | dobbiamo aspettare la situazione

Leggi tutta la notizia su calcioweb.eu

(Di lunedì 5 agosto 2024) Nadiasceglie la prudenza dopo la gara dei 5000 metri delle Olimpiadi di Parigi che l’ha vista chiudere al quarto posto, diventato poi terzo dopo la squalifica della kenyana Faith Kipyegon. La federazione del Kenya ha presentato ricorso e il risultato non è ancora definitivo. “Bisognaun po’, per ora ci teniamo il quarto posto con il record nazionale. Sono davvero molto felice per come è andata la gara, ho accantonato l’infortunio –aggiunge la 24enne trentina a Rai Sport-. I momenti bui mi hanno insegnato a risalire più forte. Grazie a tutti gli italiani che ogni giorno mi scrivono. Queste cose mi fanno scoppiare il cuore di gioia”. L'articolo: “”, laCalcioWeb.