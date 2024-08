Atletica Alessandro Sibilio | Dovrò convivere per tutta la vita con gli infortuni lotterò per la finale

Leggi tutta la notizia su oasport

(Di lunedì 5 agosto 2024)si è qualificato alle semifinali dei 400 ostacoli alle Olimpiadi di Parigi 2024, ma il primatista italiano del giro di pista con barriere non ha brillato e non ha mostrato una buona condizione fisica: gli acciacchi delle ultime settimane, dopo aver conquistato la medaglia d’argento agli Europei, stanno complicando laal campano., che ha passato il turno con il miglior crono di recupero dopo aver chiuso al quarto posto nella batteria in 48.43, ha analizzato la propria prestazione attraverso i microfoni della Rai: “Pensavo di stare leggermente meglio in partenza, ho cercato di fare una partenza gestita, ma poi ho visto superarmi il nigeriano e mi ha dato una scossa. Ho fatto tanti errori, ho 48 ore per rivedere la gara“.