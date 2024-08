Aon acquisisce Methis LAB e si rafforza nella cessione del quinto

Leggi tutta la notizia su iltempo

(Di lunedì 5 agosto 2024) MILANO (ITALPRESS) – Aon, azienda leader nell'intermediazione assicurativa e riassicurativa econsulenza per la gestione dei rischi, mette a segno una nuova acquisizione nel mercato italiano, integrando i suoi servizi nell'ambito delladel. E' stata, infatti, perfezionata l'acquisizione del 100% diLAB S.p.A., broker assicurativo con sede a Milano specializzato in questo segmento di business. L'operazione si inserisce in un generale contesto di crescita delladelnegli ultimi anni, e consentirà ad Aon di espandersi per linee esterne e ampliare la propria offerta di soluzioni per meglio rispondere alle evoluzioni del mercato delle Financial Institutions e delle relative normative.