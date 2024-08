Ad Alzano torna la truffa dell’auto il sindaco | Chiamate subito il 112

Leggi tutta la notizia su bergamonews

(Di lunedì 5 agosto 2024)Lombardo. “Giungono segnalazioni che siato all’opera nella Bassa Valle Seriana il soggetto che mette in atto la cosiddettasenza benzina”, esordisce così ildiLombardo, Camillo Bertocchi, in un messaggio rivolto alla cittadinanza.il raggiro che aveva fregato automobilisti e passanti. “Un uomo (o una donna) – prosegue il primo cittadino – con fare disperato ferma gli automobilisti in transito o i pedoni chiedendo 5 o 10 euro per poter fare benzina dopo essere rimasti improvvisamente a secco”. Circa un anno fa un uomo era stato individuato e fermato dalle forze dell’ordine, dopo aver ingannato diverse persone tra Seriate, Bergamo, Carobbio degli Angeli e in alcuni comuni della Val Seriana. Ultimamente, però sono nuovamente arrivate segnalazioni pressoché identiche a quelle passate.