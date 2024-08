Un 87enne è scomparso da lunedì tra le montagne dell' Aquilano Ricerche in corso

Leggi tutta la notizia su agi

(Di domenica 4 agosto 2024) AGI - Sono inda giorni ledi un uomo di 87 annida, 29 luglio, a Rocca di Cambio, sulle. Marco Benso, nato a Genova ma residente a Roma in zona Eur, la mattina in cui èquella mattina verso le 8 si è recato a piedi senza cellulare ne documenti, dalla propria casa in località Cerri, frazione di Rocca di Cambio, al bar del paese dove ha preso un caffé. Si pensa che sulla strada del ritorno abbia perso l'orientamento perché, tornare verso casa, ha proseguito lungo la strada vecchia che porta da Rocca di Cambio verso L'Aquila. Quel giorno, infatti, alle 10 e alle 11,30, è stato avvistato lungo quella strada rispettivamente da un ciclista e da un'infermiera, che ha affermato di aver notato che fosse un po' disorientato.