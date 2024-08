Si conclude l’Orsara jazz festival Iniziato venerdì

Leggi tutta la notizia su noinotizie

Il 4 agosto, in mattinata, ilpropone una masterclass di chitarra a cura di Peter Bernstein, che si preannuncia come un evento, alle ore 21.30 in largo San Michele, Pasquale Ivan Dante Rinaldi 4tet feat. Jesper Bodilsen, progetto del giovane pianista Pasquale Rinaldi, prodotto del "vivaio" orsarese (cresciuto anche grazie ai seminari internazionali di Orsara) e alle ore 22.30 Davide Brillante trio feat. Francesca Tandoi. Nella tre giorni delspazio a Workshop di fotografia e all'installazione OrsaraStory. Sono inoltre previste "incursioni"nello spazio MACAL (Museo di Arte Contemporanea Andreas Luthi) inaugurato il 1° agosto.