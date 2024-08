Prato sia protagonista delle decisioni

Leggi tutta la notizia su lanazione

(Di domenica 4 agosto 2024), 4 agosto 2024 – Gli scenari politici (elezioni regionali 2025) più fortistrategie della holding dei servizi pubblici? Il dubbio sorge spontaneo dopo che il temporaneo stop alla quotazione in borsa della Multiutility della Toscana made in Alia è diventato un no fermo. Una sorta di pietra tombale secondo le affermazioni del segretario del Pd toscano Emiliano Fossi a Repubblica. Fossi aveva congelato la questione primaamministrative, ora stoppa definitivamente Piazza Affari quale fonte di nuovi investimenti (il 51 % secondo statuto resta sempre in mani pubblica). E lo fa pensando alle alleanze. Da una parte la sinergia con la Cgil, dall’altra rafforzando il campo largo con i 5Stelle dopo l’esempio di(vittoria di Ilaria Bugetti).