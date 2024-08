Parcheggiatori abusivi un’industria da migliaia di euro al giorno

Leggi tutta la notizia su impresaitaliana

(Di domenica 4 agosto 2024) I Carabinieri combattono iquotidianamente, 323 denunce da inizio anno con arresti e lotta alla criminalità organizzata Napoli. I Carabinieri del Comando Provinciale di Napoli non hanno mai abbassato la guardia e, soprattutto, si è deciso di effettuare servizi a largo raggio. Controlli consapevoli e mirati per affrontare fenomeni e problematiche della città partenopea. Operazioni che forniscono la possibilità di studiare i diversi aspetti del territorio. Parliamo del fenomeno “” che a primo acchito a molti può apparire erroneamente come usanza, uso e costume di un’illegalità diffusa ma in realtà c’è molto di più e non si tratta di banale pseudo folclore di una città ricca di arte, cultura e tradizione. I militari dell’Arma lo sanno bene e hanno puntato a un target che va al di là delle apparenze.