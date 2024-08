Paolini ed Errani fanno la storia | straordinario oro nel doppio! Jacobs 5 nei 100 Paltrinieri da record

Leggi tutta la notizia su bergamonews

(Di domenica 4 agosto 2024) Una domenica incredibile, di quelle da ricordare, in cui l’Italia fa laa cinque cerchi. A Parigi il 4 agosto è stato un altro giorno di grandi medaglie, a partire inevitabilmente dall’oro nel tennis di Jasminee Sara, vincitrici del torneo difemminile. In finale contro le russe Mirra Andreeva e Diana Shnaider le azzurre si sono imposte al tiebreak finale con il punteggio di 2-6, 6-1, 10-7, regalando il settimo oro assoluto di questa estate francese all’Italia, il primo nellanel tennis: non era mai capitato. Il successo arriva nello stesso giorno in cui sul podio maschile sale Lorenzo Musetti, dietro al campione Novak Djokovic (a cui mancava solo l’oro olimpico per completare una bacheca già incredibile di suo) e a Carlitos Alcaraz. Insomma, il tennis italiano anche senza Sinner a Parigi decolla e mette a segnosu