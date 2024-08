Padel | Claudia Jensen e Jessica Castellò | obiettivo Top 4

Leggi tutta la notizia su metropolitanmagazine

(Di domenica 4 agosto 2024) Unaista nata in Argentina, ma con forti venature italiane. Claudiosta facendo parlare del suo talento all’interno del mondo del, uno dei giochi più in crescita degli ultimi anni. La giovane stella sta scalando, infatti, la classifica mondiale arrivando, per un piccolo lasso di tempo, addirittura nella Top 10 del circuito. Grazie una percentuale di vittorie davvero eccitante (71%), la ragazza gioca in coppia conche, come lei, si fregia di essere una delle rivelazioni di questa disciplina. La coppia gioca molto bene insieme e le aspettative per loro sono altissime: puntano, infatti, a entrare tra le migliori quattro del mondo.