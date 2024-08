Napoli in allenamento i primi segnali di disappunto di Conte

Leggi tutta la notizia su ilnapolista

(Di domenica 4 agosto 2024) Dopo la sconfitta contro il Girona, ilritorna sul campo del Teofilo Patini per continuare gli allenamenti. Questa mattinacongiunto con la Casertana. Il riscaldamento inizia presto, alle 9:30 tutti in campo. Anche in questo caso, Osimhen assente. L’elefante nella stanza sta diventando gigante. Iundici che scenderanno in campo per ilsono: Caprile; Rafa Marin, Juan Jesus, Natan; Zerbin, laccarino, Cajuste, Mario Rui; Ngonge, Cheddira, Simeone. 3-4-2-1 quindi scelto da. Casertana invece con la difesa a quattro composta Heinz, Gatti, Bacchetti, Falasca. In porta Zanellati. Due mediani, Bianchi e Proia e tre uomini sulla trequarti Calapai, Deli, Galletta a supporto dell’unica punta Tavernelli. Ad assistere al match anche il presidente De Laurentiis. Un primo tempo quasi a senso unico che però termina sullo 0-0.