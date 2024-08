My Spy - La città eterna intervista | Dave Baustista ama il Colosseo!

Leggi tutta la notizia su movieplayer

(Di domenica 4 agosto 2024) "Sono un appassionato di storia: l'Impero Romano mi ha sempre ossessionato. Girare alper me è stato magico":Bautista, Chloe Coleman e Ken Jeong, protagonisti di My Spy - La, sequel ambientato a Roma. Su Prime Video. Sono passati quattro anni da My Spy, film in cuiBautista è JJ, un papà diverso dal solito: è un agente della CIA. La figlia Sophie (Chloe Coleman), invece che rovinargli la copertura, gli chiede di insegnarle i segreti del mestiere. Su Prime Video dal 18 luglio c'è il sequel: My Spy - Lae, come fa intuire il titolo, questa volta JJ e Sophie volano in Italia, precisamente a Roma. Nel cast c'è di nuovo anche Ken Jeong, che ha il ruolo di David Kim: in apparenza padre appiccicoso, in segreto uno dei capi della CIA.