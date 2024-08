La Fiom vigila | Non ci porteranno via i bus

Leggi tutta la notizia su ilrestodelcarlino

(Di domenica 4 agosto 2024) La tensione nello stabilimento bolognese di Industria italiana autobus resta alta. I sindacati che, appena ricevute le mail choc ai lavoratori, hanno proclamato lo sciopero, nonostante l’intervento del ministero delle Imprese e del made in Italy che ha fatto ritirare il provvedimento, restano molto preoccupati. "Continuiamo a monitorare la situazione – dice Mario Garagnani, responsabile automotive della-Cgil di Bologna –. Non ci fidiamo di Seri Industrial e di Civitillo. Quello che facciamo è controllare che non esca niente dallo stabilimento durante il periodo di chiusura. Questa proprietà, con le mail inviate all’improvviso ai lavoratori, si è dimostrato inaffidabile. Possiamo aspettarci di tutto: non vorremmo che sparissero autobus o macchinari". Parole che fanno ben intendere quale sia il clima tra i lavoratori dell’ex Breda.