Kamala Harris punta sull' empatia e fa propaganda anche sugli ostaggi

(Di domenica 4 agosto 2024) Il maxi-scambio di prigionieri tra Russia e Occidente è sia un punto a favore che una brutta notizia per Donald Trump, e chi ci vede una contraddizione non si è ancora calato nella campagna elettorale americana più pazzotica di sempre. Dal punto di vista metodologico, l'accordo è trumpismo puro, quasi l'autosconfessione di lustri di approccio dem all'autocrazia putiniana, caratterizzato da una contrapposizione retorica rigida e drammatizzata, a volte isterica (ricordiamo il “pazzo figlio di p” rivolto da Biden allo Zar), senza però che ne sia conseguita una deterrenza effettiva (altrimenti sarebbero stati dei repubblicani classici), né tantomeno che si sia posta una sfida davvero esistenziale alla tirannia russa (altrimenti ci saremmo trovati in presenza di un rinnovato reaganismo).