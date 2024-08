Italia-Turchia 3-0 Velasco | Vittoria di squadra quarto di finale sarà partita nervosa

Leggi tutta la notizia su sportface

(Di domenica 4 agosto 2024) “È stata unadisia dal punto di vista tecnico che dal punto di vista tattico. Quando Vargas ha messo tre o quattro punti in fila nel terzo set non ci siamo disunite. Mi aspettavo unapiù difficile. Non mi immagino mai un 3-0. Con Repubblica Dominicana e Olanda sapevo che giocando bene avremmo potuto vincere 3-0. Oggi giocare bene sarebbe potuto non bastare. A noi ha funzionato tutto oggi. Laè unamolto forte che ora non si sta esprimendo al massimo della forma”. Queste le parole in zona mista di Julio, tecnico della nazionalena di volley femminile, dopo laper 3-0 (25-14 25-16 25-21) contro la. “Spero di non ritrovare laai quarti – prosegue l’allenatore italo-argentino – perché non mi piace giocare con squadre con cui ho già giocato. Non mi aspetto una crescita particolare del gruppo a livello di gioco.