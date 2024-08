Israele palestinese uccide una donna

Leggi tutta la notizia su servizitelevideo.rai

(Di domenica 4 agosto 2024) 8.39 Una 70enne israeliana è morta e altre 3 persone sono rimaste ferite per una aggressione da parte di un giovanearmato di coltello. E' avvenuto a Holon, città a sud di Tel Aviv. Per la polizia israeliana si è trattato di un'azione terroristica. Secondo le prime informazioni,l'aggressore è stato ucciso da un agente. La polizia sta setacciando la zona alla ricerca di possibili altri aggressori coinvolti nell'attacco. I feriti sono tre uomini di 70, 68 e 26 anni. Due di loro versano in gravi condizioni.