Intersex la parola della settimana che ha sconvolto Parigi 2024 e la politica

(Di domenica 4 agosto 2024) Nel 2017 la Corte costituzionale federale tedesca ha riconosciuto alle persone intersessuali (oltreché ai “senza genere”) il diritto di veder riportato il loro stato ibrido su un certificato di nascita, e dal 2019 è buona pratica che un annuncio di lavoro, in aggiunta alla dicotomia fra maschile (männlich) e femminile (weiblich), contempli una terza opzione. Ecco le varie possibilità: a) m/w/a (= anders, ‘altro'); b) m/w/d (= divers, ‘differente', ‘diverso'); c) m/w/gn (= geschlechtsneutral, ‘di genere neutro'); d) m/w/i (=uell); e) m/w/x (oppure *). Intersessuale corrisponde alla lettera I nella sigla LGBTQIA+ (Lesbian, Gay, Bisexual, Transgender, Queer o Questioning,, Asexual, Aromantic o Agender), che in altre versioni può presentare integrazioni soprattutto a sostituzione di quel + (plus).