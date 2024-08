Gigio Donnarumma e Alessia Elefante fanno il calco del pancione e aspettano l’arrivo del bebè | Non vediamo l’ora di conoscerti

Leggi tutta la notizia su ilfattoquotidiano

(Di domenica 4 agosto 2024) Il portiere azzurro Gianluigidiventeranno presto genitori. Nell’attesa hanno deciso di farsi un regalo e di festeggiare l’attesa, chiamando nella loro villa in Sardegna l’artista Marcella Loffredo che ha realizzato, su richiesta dei futuri mamma e papà, l’impronta della pancia della fidanzata del portiere del Paris Saint Germain. “Per me è un’emozione forte, riproporre la mia scultura Madre, – ha commentato la Loffredo come riporta Fanpage, a commento del video che la ritrae all’opera a bordo piscina – che ora è un’opera itinerante, sui corpi delle donne. Spesso la gravidanza è vista come un momento in cui le donne si fermano, in attesa deldi una nuova vita. Moltissime neomamme, invece, approfittano di questo istante per dare il meglio di sé anche dal punto di vista professionale e nella vita emotiva.