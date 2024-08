Donna colpita da fulmine in spiaggia Salvata da un geometra senese

Leggi tutta la notizia su lanazione

(Di domenica 4 agosto 2024) "Era la prima giornata di vacanze al mare, ad Alba Adriatica, in Abruzzo. Mi sono ritrovato a vivere una sequenza da film. Ce l’abbiamo messa tutta, speriamo che vada a finire bene", dice Luca Mosconi, 50 anni,torritese che ora vive a Guazzino. Nella voce si percepiscono ancora l’emozione e le sensazioni forti suscitate dai soccorsi prestati a tre donne colpite da unin. In particolare ad una, 44 anni, che abita nella località balneare. E’ molto grave, si trova adesso all’ospedale di Teramo. Ma se ancora il suo cuore batte lo deve al sangue freddo, al coraggio e all’altruismo deltorritese. "Pensare che non sono venute neppure due gocce di pioggia. C’era in lontananza un temporale, si sentivano i tuoni. Facevamo il bagno con mia moglie i due figli: abbiamo preferito uscire. Giusto il tempo di fare la doccia", ricostruisce.