DAZN prezzi 2024-2025 Quanto costerà vedere la serie A

Leggi tutta la notizia su zon

(Di domenica 4 agosto 2024) Il servizio a pagamento in streaming, che trasmetterà fino al 2029 le gare di campionato italiano di ogni giornata ha stilato il suo nuovo piano tariffario per la stagione. Le partite di campionato che verranno trasmesse sono 7 in esclusiva e 3 in co-esclusiva con Sky come da accordi. Tuttavia nel pacchetto sono inclusi anche altri sport, quali il volley, il basket, la boxe, il NFL e l’UFC. Gli abbonamenti proposti dalla piattaforma oltre alla nuova organizzazione e i nuovi palinsesti, presentano un rincaro dei, al punto che perlafino a 70 euro. I pacchetti previsti per la prossima stagione sono 4, ma con certezza chi acquista il pacchettoSTART non potràlaA e chi prenderà il GOAL PASS potrà assistere soltanto a 3 partite a giornata che saranno tuttavia trasmesse in contemporanea anche su Sky.