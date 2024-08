Da Angela Carini a don Camillo | sul ring con onore e lealtà Oltre il cinismo del mondo moderno

Leggi tutta la notizia su secoloditalia

(Di domenica 4 agosto 2024) La scena della giovanein ginocchio suldi Parigi mi ha riportato alla mente i versi della poesia “Seminterrato” di Tasos Leivaditis: «Sconfitte, mie compagne che nel giro di un istante, mi salvaste dalle eterne paure della sconfitta». Non mi interessa entrare nei dettagli di questa grottesca vicenda ma voglio limitarmi a qualche osservazione. In unche mette in scena costantemente la competizione, la vittoria ad ogni costo, l’agonismo a pagamento, fermarsi dinanzi ad un avversario percepito come sproporzionato rispetto alle proprie forze è un segno di grande nobiltà d’animo. Inginocchiarsi in quella postura che ricorda i nobili sconfitti nipponici, non aver paura delle lacrime, ancor prima di vedersi arretrare col volto tumefatto in un angolo, è un gesto che stupisce, un gesto che ci riconcilia con l’umanità dell’atleta.