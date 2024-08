CdS – Un’incedibile estate

Leggi tutta la notizia su justcalcio

(Di domenica 4 agosto 2024) 2024-08-04 11:17:57 Il Corriere dello Sport: S’erano fatti la Ferrari spendendo una fortuna e dopo uno o più anni – non potendo continuare a fare gli sboroni – stanno tentando l’impossibile per disfarsene: non possono più permettersela, però non trovano qualcuno disposto a pagarla nemmeno la metà. Non resta che la soluzione del comodato gratuito oppure il prestito al conoscente che ha certamente i soldi per il pieno. Un’così incedibile, ma vera, non l’avevamo mai vissuta, una stagione del nostro calcio disordinata, confusa, di crisi generalizzate, scelte scomode e sbagliate, azzardi, sprechi e ostacoli apparentemente insuperabili.