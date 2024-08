Trasferiti i giovani coinvolti in rivolta minorile Torino

Leggi tutta la notizia su quotidiano

(Di sabato 3 agosto 2024) Per i recenti episodi di rivolte nel carcerediil ministero della Giustizia, attraverso il dipartimento per la Giustiziae di comunità, riferisce che "sono statiadulti responsabili di questi atti criminali e presi provvedimenti disciplinari nei confronti degli altri soggetti. Tutti sono stati denunciati alla competente Autorità giudiziaria per i gravissimi reati commessi". È quanto si legge in una nota del ministero. "Grazie al pronto intervento degli uomini della polizia penitenziaria - prosegue il ministero nel comunicato - si è riusciti, attraverso un contenimento non violento, a evitare che ladegenerasse in maniera più grave".