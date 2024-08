Thalassa Edge of the Abyss | Recensione Gameplay Trailer e Screenshot

Leggi tutta la notizia su gamerbrain

(Di sabato 3 agosto 2024) “” è un’esperienza di dramma psicologico in prima persona che immerge i giocatori in una narrativa profonda e riflessiva, ambientata nel 1905. In questo titolo singolo, si veste i panni di Cam, un sommozzatore intrappolato in una tragedia subacquea che sfida sia la mente che l’anima.of theLa storia prende avvio con un evento che avrebbe dovuto essere storico: il recupero di un galeone spagnolo perduto. Tuttavia, la tua avventura si trasforma rapidamente in un incubo quando la, la nave su cui viaggi, subisce un incidente catastrofico. Da quel momento, la tua missione diventa una ricerca per comprendere il destino dell’equipaggio e per ritornare a bordo del relitto della nave. Il setting del 1905 e l’ambientazione subacquea conferiscono a “” una nota di realismo e mistero che avvolge l’intero gioco.