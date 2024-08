Test con il Monza e occhi sul mercato

Leggi tutta la notizia su ilrestodelcarlino

(Di sabato 3 agosto 2024) Chissà che Sassuolo disegneranno oggi il tecnico neroverde Fabio Grosso e soprattutto il. La squadra è infatti attesa aper l’ultima amichevole precampionato, ma sul gruppo pesa una situazione di oggettiva precarietà, che Grosso sta gestendo facendo quanto può e quanto deve, non senza evidenziare, come già fatto anche dopo l’amichevole contro il Padova, che "bisogna fare delle scelte e mi auguro che quanto prima saremo giusti per ripartire". Ovvia allusione alla consistenza numerica di un gruppo all’interno che ha sostituto con Odenthal Martin Erlic, ma che sembra destinato a perdere altri big, per poi, come nel caso di Erlic e prima di Henrique, eventualmente rimpiazzarli. Così, contro il Padova non sono sfuggite le assenze di Pinamonti, e nemmeno quelle di Consigli e Turati.