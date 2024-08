Squadrone di jet cacciatorpediniere e incrociatori | Usa pronti alla guerra

Leggi tutta la notizia su iltempo

(Di sabato 3 agosto 2024) Gli Stati Uniti dispiegheranno unodi caccia da combattimento in Medio Oriente per rafforzare la loro presenza militare nella regione. Ad annunciarlo è stato il Pentagono sottolineando come si sia continuato a prendere provvedimenti per «mitigare la possibilità di un'escalation regionale da parte dell'Iran o dei suoi partner e sostenitori». «Dopo il terribile attacco di Hamas a Israele del 7 ottobre, il SegretarioDifesa Lloyd Austin ha ribadito che gli Stati Uniti proteggeranno il nostro personale e i nostri interessi nella regione, oltre al nostro impegno ferreo per la difesa di Israele», ha dichiarato la portavoce Sabrina Singh.