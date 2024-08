Servizi problemi e idee Rifiuti | non tutto funziona

Leggi tutta la notizia su lanazione

(Di sabato 3 agosto 2024) AMIATA In estate, si sa, aumentano le persone presenti sul territorio perché ci sono i turisti e perché tornano gli amiatini che lavorano fuori e come ormai accade da anni le postazioni della raccolta dei, sia dei capoluoghi che delle frazioni, rischiano di andare in sofferenza. Nei giorni scorsi alcuni cittadini hanno segnalato cassonetti stracolmi nel centro storico di Castel del Piano e nelle zone periferiche di Arcidosso. In entrambi i casi la maleducazione non ha limiti, e quindi se i cassonetti sono pieni i sacchetti vengono lasciati per terra, abbandonati a bordo strada e con questo caldo i cattivi odori si diffondono rapidamente. Per non parlare poi degli animali che trovano in questiabbandonati un po’ di cibo. Una situazione che – nonostante l’impegno delle amministrazioni e di chi si occupa della racconta dei– evidentemente va corretta.