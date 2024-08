Riassunto | Allegro DVT lancia il primo codificatore IP VVC H 266 in tempo reale del settore

Leggi tutta la notizia su seriea24

(Di sabato 3 agosto 2024) GRENOBLE, Francia–(BUSINESS WIRE)– Versatile Video Coding (VVC) è l’ultimo standard di compressione video sviluppato da Joint Video Experts Team (JVET), una collaborazione tra ISO/IEC Moving Pictures Expert Group (MPEG) e ITU-T Video Coding Expert Group (VCEG). Il codec VVC è stato ideato per essere versatile e adattarsi a tutte le applicazioni video, comprese telefonia mobile, VOD (video on demand), trasmissione, streaming OTT, video conferenze, contenuti di schermo, codifica a 360° e scalabile e i loro requisiti in termini di risoluzione, bitrate e latenza. Il nuovo encoder IP E320 è l’ultimo nato della gamma E300 diDVT. Supporta più formati video condividendo le risorse tra H.264, HEVC, VP9, AV1 e i nuovi standard di compressione VVC per ridurre al minimo il consumo energetico e l’ingombro del silicio.