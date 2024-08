Parigi 2024 azzurre fioretto rientrano in Italia Errigo | Felicissime dell’argento

Leggi tutta la notizia su sportface

(Di sabato 3 agosto 2024) Sono state accolte tra gli applausi all’aeroporto di Fiumicino Arianna, Alice Volpi, Martina Favaretto e Francesca Palumbo, medaglia d’argento alle Olimpiadi dinelfemminile a squadre. Ottavo podio di fila ai Giochi Olimpici per il team azzurro, che ha fatto ritorno intra i complimenti di passeggeri e presenti, i quali hanno celebrato il loro traguardo, chiedendo alle atlete selfie e autografi. “Torno a casa con delle sensazioni bellissime – ha dichiarato Arianna– Per me è stata una Olimpiade unica e questa medaglia ha un peso importantissimo: sono felice di averla vissuta con la mia squadra con cui in questo quadriennio abbiamo dominato. Dispiace non aver vinto la medaglia più bella, ma siamodi quest’argento“.in: “” SportFace.