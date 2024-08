LIVE – Ciclismo Parigi 2024 prova in linea maschile | tutti gli aggiornamenti in DIRETTA

Leggi tutta la notizia su sportface

(Di sabato 3 agosto 2024) Latestuale dellain, valida per i Giochi Olimpici di. Alle ore 11.00 scatteranno i 273 km dal Trocadero a Ponte Alexandre III. Il percorso è molto simile a quello di una Classica Monumento (13 cotes). Il grande favorito è l’olandese Mathieu van der Poel, campione uscente della-Roubaix. Richard Carapaz non difenderà l’oro di Tokyo e Tadej Pogacar non migliorerà il bronzo di tre anni fa. Wout Van Aert proverà a replicare, nonostante uno stato di forma non ottimale, l’argento della spedizione giapponese. Il percorso non sembra adatto ai velocisti, ma mai escludere dalla corsa alle medaglie il danese Mads Pedersen. Il principale avversario di van der Poel sarà, per condizione e risultati attuali, il belga Remco Evenepoel, reduce dal terzo posto all’esordio nel Tour de France.