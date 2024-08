L' Italia dell' atletica ha imparato a fare squadra

Leggi tutta la notizia su ilfoglio

(Di sabato 3 agosto 2024) Una volta, quando cominciava l’, la reginae Olimpiadi, l’salutava e si metteva aaltro. Si accontentavae sue medaglie conquistate con la scherma, il tiro, il canottaggio, le nostre antiche miniere d’oro. Qualche medaglia dalla fatica arrivava, certo, come scodare Alberto Cova, le tante medaglie dalla marcia o la maratona di Bordin e Baldini. Dopo Tokyo tutto è cambiato e aspettiamo i 100 metri, il lancio del peso o il salto in alto come se ci apprestassimo ad assistere a una finale di fioretto a squadre. Siamo diventati un popolo di nuotatori con Paltrinieri, Ceccon e Martinenghi e speriamo di rimanere anche su qualche trono. Siamo già inciampati sulla marcia con Stano e Palmisano, ma adesso stanno per entrare in gioco i nostri candidati all’Oscar.