L’Inter Women si prepara alla nuova stagione Al via il ritiro | i dettagli

(Di sabato 3 agosto 2024) Ancheè impegnata nella pre-season. Arrivano maggiorisul programma delle prossime settimane della squadra di Giampiero Piovani. PRIMI PASSI – Con il nuovo tecnico Gianluca Piovani in panchinasiad affrontare una. Per le nerazzurre gli impegni saranno molteplici, tra Serie A e Coppa Italia Femminile, e ricchi di novità, con le tante ufficialità delle ultime settimane. Lazione sul campo per le calciatrici è iniziata lo scorso 23 luglio, quando si sono ritrovate al KONAMI Youth Development Centre di Milano. La pre-season delcontinuerà ancora a lungo, ma in un altro palcoscenico. Inter, inizia la seconda fase dizione! PROGRAMMA – Il sito ufficiale nerazzurro informa che la seconda fase dizione delsi terrà in Trentino.