Imane Khelif il padre della pugile rompe il silenzio

(Di sabato 3 agosto 2024), ilil– Non si assopisce la clamorosa bufera mediatica che si è abbattuta su, laalgerina che giovedì ha trionfato sull’azzurra Angela Carini, che ha deciso di abbandonare il ring alle Olimpiadi di Parigi, dopo aver preso un colpo dolorosa al naso. Nelle ultime ore per la prima volta ha rotto ilildi. Parole quelle del genitore che non sono passate inosservate. ( dopo le foto) Leggi anche:torna sul ring, ma scatta la protesta: la lettera al comitato Olimpico Leggi anche: Olimpiadi, scoppia l’incidente diplomatico tra Italia e Algeria: “Chi è, ililOmaralgerina, si è sentito di difendere la figlia dopo la controversia sulle regole di idoneità di genere alle Olimpiadi.