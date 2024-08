Il sindaco di Venezia Brugnaro al Consiglio comunale | Nulla di cui vergognarmi non mi dimetto

Leggi tutta la notizia su liberoquotidiano

(Di sabato 3 agosto 2024) (Agenzia Vista), 03 agosto 2024 "La pressione mi piace, sono uno sportivo, mi fa sentire vivo. Non mi, credo nella giustizia e mi difenderò nelle sedi opportune, lotterò per dimostrare la mia onestà e la mia integrità". Lo ha detto Luigidi, nel suo intervento in aula, davanti al, riunito in seduta straordinaria, per discutere dell'indagine della magistratura che ha scosso la Giunta. LuigiFonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev