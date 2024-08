Fuga senza pagare a Ibiza | un 77enne e cinque donne arrestate per un conto da capogiro!

Leggi tutta la notizia su eccellenzemeridionali

(Di sabato 3 agosto 2024): unper unda! Te lo immagini? Sei turisti in vacanza e una serata da dimenticare: non accade tutti i giorni che una cena al ristorante si concluda con l'arrivo della polizia. Ecco cosa è successo a un gruppo di viaggiatori a, un episodio che ha dell'incredibile! Una scenetta un po' insolita ha avuto luogo in un ristorante di lusso di, dove sei vacanzieri, un britannico edi varie nazionalità, si sono ritrovati nei guai. Dopo aver goduto di piatti raffinati e bevande selezionate, per un totale di circa 12.300 euro, al momento dihanno tirato indietro la mano. La scusa? "È stato un amico a invitarci", hanno detto, parlando di un settimo complice che però sembra essere svanito nel nulla.