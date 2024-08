Endless Love | Zeynep e Ozan scappano? La trappola è terribile

Leggi tutta la notizia su latuafonte

(Di sabato 3 agosto 2024) Ultimo aggiornamento 3 Agosto 2024 12:30 pm by Redazione Nelle nuove puntate didecidono di fuggire insieme. Ma bisogna fare attenzione alle vere intenzioni della sorella di Kemal, la quale unisce di nuovo le sue forze con Emir per incastrare il suo povero marito. Tutto accade quandoinizia ad avere dei seri dubbi sulla paternità del figlio che sua moglie sta aspettando. Pertanto, il fratello di Nihan chiede adi fare un test del DNA così di mettere a tacere tutti. La sorella di Kemal non può fare altro che soddisfare la sua richiesta, anche su proposta di Emir, il quale si dice pronto a modificare il risultato qualora dovesse essere lui il padre. Questo dà inizio a una nuova fase della trama.