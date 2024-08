BALLANDO CON LE STELLE | FURKAN PALALI IN PISTA LA TURCHIA INVADE ANCHE RAI1…!

Leggi tutta la notizia su bubinoblog

(Di sabato 3 agosto 2024)entra nel cast dicon le. A chi segue Rai1 forse il nome non dirà nulla ma per il pubblico di Canale 5 è una delle star più amate, è Fikret di Terra Amara. Dopo aver salvato l'ammiraglia Mediaset che da tempo è piena zeppa di soap e film turchi a tutte le ore – ieri sera "Una Seconda Occasione" ha battuto le Olimpiadi – ora lasi prepara adre Rai1.si unisce a Federica Nargi, Francesco Paolantoni, Nina Zilli, Massimiliano Ossini, Federica Pellegrini, Alan Friedman, i Cugini di Campagna, Bianca Guaccero, Luca Barbareschi e Sonia Bruganelli. Il cast dicon le2024, edizione numero 19, sarà composto in tutto da 13 coppie con i Cugini di Campagna che valgono come 1 concorrente unico. Restano da svelare 2 vip. Si parte sabato 28 settembre su Rai1.