Anziani soli d’estate il centro comunale apre solo 9 ore in tutto agosto | Unico luogo di aggregazione

Leggi tutta la notizia su ilgiorno

(Di sabato 3 agosto 2024), anziano non ti conosco. Nel mese in cui glisono spesso, il caldo attanaglia le città e i truffatori sono in agguato, a Opera ildi, sarà apertoper tre giorni e per tre ore: il 7, il 21 e il 28dalle 15 alle 18. E dal 15 al 18saranno chiuse anche tutte le farmacie comunali. Una situazione che si presenta in molte altre realtà comunali, dove momenti die iniziative ricreative rivolte al popolo della terza età sono praticamente inesistenti. Diminuiscono i pranzi di ferr, non ci sono tornei di burraco o altri giochi e aglinon resta che una passeggiata al parco oppure restare chiusi in casa. Lo denuncia la consigliera Emanuela Pagliara (nella foto).